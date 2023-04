La prestazione di Butler in gara-4 contro Milwaukee va a libri come la quarta migliore di sempre ai playoff nella storia della NBA e trascina Miami sul 3-1, a una sola vittoria dal passaggio del turno dopo che gli Heat avevano dovuto affrontare le due gare di play-in (la prima persa) per qualificarsi ai playoff.

Michael Jordan (63). Elgin Baylor (61). Donovan Mitchell (57). Punto. Stop. Non ci sono altri giocatori nella storia della NBA ad aver segnato più punti in una singola partita di playoff dei 56 punti messi a referto da Jimmy Butler in gara-4 della serie tra Miami e Milwaukee, nella vittoria degli Heat 119-114 che ora spinge i Bucks - la miglior squadra della stagione regolare, e la testa di serie n°1 a Est - sull'orlo dell'eliminazione, sotto 1-3 al primo turno. Una prestazione storica, che eguaglia al quarto posto di sempre nomi come quelli di Wilt Chamberlain, Michael Jordan e Charles Barkley, anche loro capaci di chiudere una gara di playoff a quota 56 punti segnati. Il boxscore di "Playoff Jimmy" recita come segue: 19/28 al tiro (con 3/8 da tre), 15/18 in lunetta, ma anche 9 rimbalzi, 2 assist e una sola palla persa in poco meno di 41 minuti di gioco. Il tutto guidando i suoi Heat a una furiosa rimonta, da -14 nel quarto quarto per sorprendere Milwaukee e portarsi così sul 3-1 nella serie, a una sola vittoria dal passaggio di turno.