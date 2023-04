Fox vuole giocare con un dito fratturato. VIDEO

Un dito fratturato non pare essere ragione sufficiente per fermare De’Aaron Fox - uno dei protagonista della serie spettacolare (che sta incantando milioni di telespettatori, come mostrato dai dati di gara-4 - da record per una sfida di primo turno in NBA tra quelle delle ultime 21 stagioni) tra Kings e Warriors, al momento sul 2-2 e pronta a tornare nella decisiva gara-5 a Sacramento. Fox vuole esserci in questo passaggi cruciale per la stagione della sua squadra, anche dopo la diagnosi di frattura all’indice della sua mano sinistra - quella con la quale l’All-Star dei Kings tira a canestro. Poco importa, almeno stando alle sue parole in conferenza stampa: “Non ci sono scuse o restrizioni che possono fermarmi: io torno in campo anche in gara-5”, ha spiegato dando poi seguito alle parole con l’allenamento in cui (anche davanti ai cronisti) ha mostrato di saper trovare il fondo della retina, nonostante il dolore e la complicazioni alla mano.