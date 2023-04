Quella di Otto Porter è stata una stagione sfortunata. Arrivato in estate a Toronto da campione in carica con gli Warriors per portare tiro, difesa ed esperienza, non ha potuto dare il suo contributo a causa di un infortunio al piede. Infortunio che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico che ha messo fine alla su stagione dopo solo otto partite giocate in maglia Raptors. Porter aveva firmato con i canadesi un contratto di due anni da 12.3 milioni di dollari complessivi, con una player option da 6.3 milioni per il secondo. Come era prevedibile dopo il lungo stop il giocatore ha deciso di esercitarla e resterà quindi a Toronto anche per il 2023-24, a meno di non essere scambiato (il suo contratto leggero potrebbe facilitare una trade). "E' stata una situazione sfortunata - ha detto il presidente dei Raptors Masai Ujiri -, avevamo preso un tiratore di esperienza con un alto QI cestistico, ma non ha potuto dare quello che ci aspettavamo. Vedremo come sarà il suo recupero dopo l'intervento, ma il piano è di recuperarlo e di averlo con noi la prossima stagione".