Young rovina i piani di Jackson: concerto rinviato

In pochi avrebbero scommesso su una vittoria degli Hawks in gara-5 in trasferta a Boston, diventata ancora più improbabile nel momento in cui i Celtics erano riusciti a tenere il naso avanti nella volata finale. Poi, la tripla di Trae Young a 1.8 secondi dalla sirena e un successo che ha permesso ad Atlanta di allungare la serie e tornare a giocare tra 48 ore alla State Farm Arena nella capitale della Georgia: in città però si erano già messi all’opera, consapevoli del rischio ma al tempo stesso non intenzionati a lasciare “scoperta” l’arena nel caso in cui gli Hawks non ce l’avessero fatta. Per questo è stato messo in calendario un concerto di Janet Jackson, che era previsto nella stessa serata in cui invece andrà in scena gara-6 contro i Celtics: sono già partiti i rimborsi completi dei biglietti, con la data che è stata spostata senza più timori di sorta nei giorni successivi. Dovesse esserci anche gara-7 infatti, la serie si sposterà di nuovo al TD Garden di Boston, lasciando finalmente spazio a Janet Jackson - a prescindere dai canestri di Trae Young.