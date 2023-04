Le celebrità non mancano mai per le partite dei Los Angeles Lakers, eppure quella più famosa in assoluto mancava dalle partite dei gialloviola da quasi due anni – da prima ancora che l’arena dove giocano LeBron James e compagni cambiasse nome diventando la Crypto.com Arena. L’ultima volta che Jack Nicholson era stato presente per una partita interna dei Lakers risale infatti al 19 ottobre del 2021 contro i Golden State Warriors, partita d’apertura della stagione 2021-2022 nell’allora Staples Center, prima di prendersi una lunga pausa probabilmente per motivi di salute. Quella del 2021 era stata infatti l’ultima apparizione pubblica dell’attore ormai 86enne, tanto che su di lui erano circolate voci di una vita da "recluso" nella sua villa di Beverly Hills mantenendo rapporti solamente con i suoi figli, con diagnosi non confermate di una forma di demenza. Alla partita di questa notte invece è apparso il solito (per quanto inevitabilmente attempato) Jack, sorridente e disponibile a farsi fotografare (anche con Tee Morant, il presentissimo papà di Ja) e a farsi inquadrare dalle telecamere, salutato calorosamente da tutto il pubblico presente all’arena dopo che un video con le immagini più iconiche della sua carriera cinematografica sono state mostrate sui maxischermi al centro del campo. Quella che una volta era la normalità, cioè vederlo presente nei posti che hanno preso il suo nome nel corso degli anni (i "Jack Seats"), è diventata invece una piacevole sorpresa. Chissà che, con il passaggio dei suoi Lakers al secondo turno, Nicholson non possa riprendere stabilmente posto a bordocampo per godersi un’altra cavalcata playoff della sua squadra del cuore.