Durant come MJ e LeBron: contratto a vita con Nike

Dopo Michael Jordan - che resta un discorso a parte - e LeBron James, Kevin Durant diventa il terzo giocatore NBA a raggiungere un accordo di sponsorizzazione a vita con Nike, legando per sempre il suo nome a quello di uno dei marchi sportivo più ambiti e riconoscibili. I termini e i dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi noti, ma l’idea di entrare a far parte di un Olimpo in ci siedono soltanto altri due giocatori di quel livello, rende bene l’idea del peso specifico e dello spessore tecnico e pubblicitario di KD: “Quando ho firmato il mio primo contratto con Nike, non potevo neanche immaginare quanto lontano sarebbe arrivata la nostra partnership: abbiamo fatto un lavoro incredibile sia a livello creativo che filantropico. Abbiamo girato il mondo insieme e costruito un’opportunità di business che ora posso dire che durerà per sempre. Sono entusiasta del futuro comune che ci attende e sono onorato che questo accordo mi porti a far parte di un gruppo così ristretto di giocatori NBA che hanno avuto questo riconoscimento”. Durant sta disputando la sua 15^ stagione NBA, 13 volte All-Star e leader dei Phoenix Suns tra le principali squadre candidate alla conquista del titolo: il primo accordo con Nike per KD è arrivato nel 2007, nel suo anno da rookie e ormai è già pronta a uscire sul mercato la sua 16^ scarpa diversa per allargare la collezione e mostrare la solidità di un legame che andrà avanti per tutto il resto della sua vita (e ben oltre la conclusione della sua carriera NBA).