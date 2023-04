Curry fa 50, Golden State vince gara-7 coi Kings

Il n°30 degli Warriors gioca una partita da record - segnando 50 punti, nuovo record in una gara-7 nella storia dei playoff NBA - e trascina Golden State in un clamoroso secondo tempo a Sacramento in cui Golden State annienta i Kings e conquista l'accesso alla semifinale di Conference in cui sfiderà i Los Angeles Lakers di LeBron James

SACRAMENTO KINGS-GOLDEN STATE WARRIORS 100-120 (IL TABELLINO)

L’esperienza spesso fa la differenza e la gara-7 vinta da Golden State contro Sacramento ne è l’ennesima riprova, con i grandi vecchi degli Warriors che soffrono nel primo tempo, restano aggrappati al match e poi tracimano nella ripresa grazie a un clamoroso Steph Curry. Incredibile come il n°30 di Golden State, dopo oltre un decennio di dominio, riesca ancora a sorprendere tifosi e appassionati, regalandosi una delle sue migliori prestazioni in carriera ai playoff NBA. Alla sirena finale sono 50 punti per Curry - mai così tanti nella storia NBA in una gara-7 - arrivati grazie al 20/38 al tiro, 7/18 dall’arco, otto rimbalzi, sei assist e un eloquente +25 di plus/minus. Al resto pensa un monumentale Kevon Looney da 11 punti e 21 rimbalzi, Andrew Wiggins che ne aggiunge 17 con 16 tiri e Klay Thompson che soffre in attacco (4/19 complessivo), ma è fondamentale in difesa tanto quanto Draymond Green. Per Golden State ora all’orizzonte una super semifinale di Conference contro i Lakers tutta da seguire, mentre l’avventura playoff di Sacramento finisce al primo turno (22 punti di Sabonis, 16 di Fox) - ma non per questo senza aver dato tutto in campo.