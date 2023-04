Embiid non si allena: in forte dubbio per gara-1

A dieci giorni dal suo infortunio al ginocchio in gara-3 contro Brooklyn, il candidato MVP Joel Embiid non è ancora riuscito ad allenarsi in campo, mettendo a rischio la sua presenza in gara-1 della serie contro Boston. Il suo allenatore Doc Rivers si è detto dubbioso che possa farcela per l’inizio del secondo turno, ma ha lasciato una porta aperta

Doc Rivers, da uomo di fede, non è uno a cui piace scommettere. Ma lui stesso per spiegare la situazione clinica di Joel Embiid ha usato una terminologia cara agli scommettitori: "Se fossi uno che gioca dei soldi, probabilmente direi che è in dubbio almeno per gara-1. Ma vedremo". Il candidato MVP dei Philadelphia 76ers è alle prese con una distorsione al legamento collaterale laterale del ginocchio destro subita in gara-3 della serie contro i Brooklyn Nets ormai dieci giorni fa, ma nonostante l’assoluto riposo a cui è stato tenuto non è ancora riuscito ad allenarsi. "Non ci sono novità a riguardo: i medici lo hanno visitato e non ha potuto fare niente in campo" l’amaro aggiornamento di Rivers, che ha aggiunto che la squadra sperava potesse fare almeno un po’ di lavoro per aumentare le sue chance di vederlo in campo per la serie contro i Boston Celtics. Shams Charania di The Athletic ha dato una versione un po’ diversa, sostenendo che negli ultimi giorni abbia potuto fare un po’ di tiro da fermo e che le sue condizioni vengono valutate giorno per giorno, ma aggiungendo anche che l’infortunio subito lo scorso 20 aprile è più serio rispetto a una semplice distorsione di primo grado.