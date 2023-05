C'è qualcuno, nello spogliatoio Warriors, che ha più di un motivo per festeggiare, in questi giorni. Gary Payton II gioisce sicuramente per il passaggio del turno a spese dei Kings dopo un'intensa gara-7 (2 punti, 3 rimbalzi e 4 stoppate il suo contributo in 16 minuti in campo) ma il figlio del grande "The Glove" proprio prima della sesta gara della serie contro Sacramento ha ottenuto un altro obiettivo personale di grande spessore: laurearsi. Un traguardo che GPII voleva a tutti i costi tagliare, per tener fede a una promessa fatta a sua madre. E così il giocatore degli Warriors si è presentano in ufficio da sua madre, Monique, con una strana richiesta: "Stai attenta a non rovesciare il caffé sulla tua scrivania", le ha detto. Perché sulla scrivania GPII aveva lasciato la pergamenta attestante la laurea ricevuta dall'Università di Oregon State in "Scienze familiari e sviluppo umano" (la stessa poi pubblicata anche sui social).