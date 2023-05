Un drone vola a canestro: la novità fa discutere

Ha esordito ieri notte al TD Garden in gara-2 tra Boston e Philadelphia. No, non si tratta di un nuovo campione, ma di un drone targato TNT. Il broadcaster ufficiale della NBA ha lanciato questa novità per sperimentare un nuovo modo per garantire al pubblico ancora più spettacolo. Boston ha ottenuto una netta vittoria sul parquet, ma altrettanto non si può dire per TNT e il suo drone. Infatti, non è scattato subito il colpo di fulmine con i telespettatori: alcuni sui social hanno ironizzato, tanti altri hanno criticato aspramente la novità. In molti si sono lamentati delle riprese mosse, non adatte alla velocità di gioco espressa dalle squadre NBA durante i Playoff. Inoltre, il drone capitava spesso inquadrato nella telecamera principale e questo ha rappresentato una distrazione per diversi telespettatori. Ma non è stato solo bersaglio dei tifosi a casa: già perché nemmeno il pubblico presente TD Garden ha accolto positivamente la novità. Non buona la prima, dunque, per TNT, che dovrà sicuramente studiare degli accorgimenti per provare a far entrare il drone nel cuore dei tifosi.