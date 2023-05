Riscossa Boston, Sixers distrutti: è 1-1. VIDEO

BOSTON CELTICS-PHILADELPHIA 76ERS 121-87 | La squadra campione in carica della Eastern Conference reagisce colpita nell'orgoglio dopo il ko interno di gara-1 e dà una severa lezione ai Philadelphia 76ers, nonostante il ritorno in campo dell'MVP appena nominato, Joel Embiid. Philadelphia tira 1/13 da tre punti nel primo tempo, è senza rimbalzi offensivi per i primi 14 minuti di gara ma all'intervallo non è ancora fuori dai giochi, inseguendo solo di 8 punti (con Tatum a quota 3 falli). Il terzo quarto però è fatale. il parziale è di 35-16 per i Celtics, guidati da Jaylen Brown, che chiuderà con 25 punti, top scorer di serata. Il vantaggio dei padroni di casa arriva anche a +36, nonostante Tatum si fermi a 19 minuti giocati e soli 7 punti con 1/7 al tiro (non restava sotto la doppia cifra da gara-2 di Boston-Brooklyn del 2021, allora con 9 punti). Ma Boston non ha bisogno di lui per aver la meglio di un'edizione dei Sixers irriconoscibile rispetto a gara-1: Embiid - di ritorno dal problema al ginocchio - non va oltre i 15 punti con 5 stoppate e 3 soli rimbalzi, ma Harden fa anche peggio e dopo i 45 dell'esordio si ferma a 2/14 con 0/6 da tre per 12 punti ed è disastroso difensivamente per tutta la serata.