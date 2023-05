Alla fine la scelta di Bronny James è arrivata : dopo mesi di incertezza riguardo al suo futuro tra college, G-League e soluzioni estere, alla fine il figlio primogenito di LeBron James ha scelto di rimanere vicino a casa , non quella natìa di Cleveland (con Ohio State che gli ha fatto una corte serrata), ma bensì quella acquisita a Los Angeles, scegliendo di giocare per i Trojans di University of Southern California , o per meglio dire USC. Lo stesso ateneo del nostro Daniel Hackett e di giocatori NBA del calibro di DeMar DeRozan e Evan Mobley, unendosi a una guardia di alto livello come Boogie Ellis (17.7 punti di media lo scorso anno) e la point guard Isaiah Collier , senior numero 1 a livello liceale, per un coach come Andy Enfield — che non a caso lo ha accompagnato per la gara-3 di ieri notte tra i Lakers di papà LeBron e i Golden State Warriors, assistendo assieme alla partita .

LeBron frena sul futuro insieme: "È la mia aspirazione, non per forza la sua"

Proprio prima e dopo il match LeBron non è riuscito a trattenere la sua soddisfazione per la scelta del figlio, posizionato al numero 19 della top-100 di ESPN per la classe del 2023. "Sono orgoglioso di lui. Non sono sicurissimo dei miei bis-nonni, ma credo che sia la prima persona della famiglia ad andare al college, visto che né papà né mamma ci sono andati. USC ha preso un grande ragazzo: va lì per giocare a basket, ma rimarranno sorpresi di che tipo di ragazzo sia, anche se lo hanno reclutato per un po’ di tempo". James non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare almeno un anno in NBA insieme a suo figlio, anche se ha fatto una mezza marcia indietro a riguardo: "La mia aspirazione è quella, ma non è detto che sia la sua — e a me sta bene così" ha continuato LeBron. "Il mio lavoro è quello di supportare mio figlio in ogni cosa voglia fare… Essere padre significa non fare sempre quello che vuoi, ma ascoltare quello che vogliono i tuoi figli. È così che si crea un rapporto vero". Nel caso in cui Bronny si dimostri meritevole, potrebbe dichiararsi per il Draft solamente a partire dal 2024.