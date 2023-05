Lakers-Warriors gara-4: live stanotte alle 4:00

Affascinante e combattuta, la sfida LeBron-Curry apre le porte al suo quarto capitolo. I Lakers sono in vantaggio per 2 a 1 e da una parte gli Warriors hanno la possibilità di riconquistare il fattore campo, dall'altra LeBron non vuole perdere l'occasione per avere tre match point consecutivi per chiudere la serie. Alle 04:00 su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno il verdetto, martedì alle 11 la prima replica: ai microfoni Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. La partita sarà disponibile da subito anche on demand

Gara-3 ha espresso il suo verdetto, ed è un verdetto molto pesante per i Golden State Warriors. In casa, alla Crypto.com Arena di Los Angeles, i Lakers sono apparsi in forma strepitosa e hanno dominato una partita combattuta solo nella prima metà. L'ago della bilancia? Ancora Anthony Davis, che per ora sta decidendo ogni partita della serie sia positivamente che negativamente. In gara-3 anche LeBron James ha giocato una partita molto solida, tipica di chi, come lui, ha la fame di vittoria impressa nello sguardo. Dall'altra parte i Golden State Warriors hanno tutta la voglia, ma anche la necessità, di rialzare la testa e scendere in campo per provare a riconquistare il fattore campo. Agli Warriors non basterà Curry, come hanno dimostrato le prime tre gare, ma avranno bisogno dell'apporto di tutti, a partire dall'altro Splash Brother, Klay Thompson, che dopo un grande inizio si è fermato in gara-3 come tutti i campioni in carica. Appuntamento dunque a stanotte, alle 4:00, per la diretta con commento originale su Sky Sport NBA e su Sky Sport Uno. Domattina, a partire dalle 11:00, le repliche con il commento in italiano della coppia Mamoli-Soragna. Inoltre la replica della gara sarà subito disponibile su Sky On Demand.