Sugli spalti del Pireo per gara-5 tra Olympiacos e Fenerbahce era presente anche Mike Brown, fresco vincitore del premio di Allenatore dell'Anno con i Sacramento Kings e grande amante del basket europeo. Il suo viaggio in Grecia è servito anche per prendere contatti con Sasha Vezenkov, sul quale i Kings hanno i diritti e sarebbero molto interessati a portarlo in NBA

Vedere Mike Brown sugli spalti di una partita di alta Eurolega non è di certo una novità. L'allenatore dei Sacramento Kings, fresco vincitore del premio di coach dell'anno alla guida di una stagione storica per la franchigia, è da sempre un grande estimatore del basket del Vecchio Continente, tanto da viaggiare in diverse città lo scorso settembre per seguire i suoi giocatori impegnati a Eurobasket (tra cui anche a Milano per Alex Len). Una volta conclusi i suoi impegni in NBA con l'eliminazione al primo turno per mano dei Golden State Warriors, Brown non ha perso tempo ed è volato in Grecia, dove ieri sera ha assistito alla vittoria dell'Olympiacos in casa contro il Fenerbahce per avanzare alle Final Four di Eurolega, come testimoniato anche dalle telecamere della partita.