Coach Kerr alza la voce: "I Lakers fanno i furbi"

Dopo la sconfitta in gara-4 contro i Los Angeles Lakers, il coach dei Golden State Warriors Steve Kerr ha sottolineato la furbizia dei gialloviola grazie alla quale LeBron e compagni, secondo lo stesso Kerr, avrebbero influenzato gli arbitri portandoli a fischiare dei contatti regolari nell'ultimo quarto. Dennis Schroder non ci sta e ribatte: "Se portano dei blocchi illegali, a volte devi far vedere agli arbitri che si stanno spostando"

Da una parte i complimenti ai Lakers per l'allungo decisivo, dall'altra le critiche per la furbizia con cui hanno amministrato il finale di partita. Durante la conferenza stampa post gara-4, persa dai suoi Golden State Warriors, Steve Kerr ha riconosciuto il valore espresso in campo dai Los Angeles Lakers nell'ultimo quarto, sottolineando soprattutto la prova di Lonnie Walker , capace di segnare 15 punti proprio nell'ultimo periodo. Allo stesso tempo si è tolto un sassolino dalla scarpa e ha preparato un po' il campo in vista di gara-5 , evidenziando il comportamento dei Lakers, che a suo dire avrebbero furbescamente indirizzato le scelte arbitrali a loro favore . Secondo Kerr, infatti, gli arbitri avrebbero fischiato ai suoi Warriors diversi blocchi irregolari su azioni in realtà regolari. " Sono rimasto deluso da alcuni fischi ", ha esordito il coach di Golden State. E poi ancora: "I Lakers sono una squadra fatta di giocatori che hanno l'esperienza necessaria per indurre all'errore gli arbitri. Hanno fatto delle simulazioni un po' cinematografiche , magari mi sbaglio, ma la mia impressione dal campo è stata questa".

La reazione dei Lakers: Schröder non ci sta

Le parole di Steve Kerr non sono state accolte positivamente in casa Lakers. A farsi portavoce del sentimento comune della squadra è stato Dennis Schröder. Il playmaker tedesco non è d'accordo: "Se portano dei blocchi illegali, a volte devi far vedere agli arbitri che si stanno spostando mentre lo portano". Nervi tesi, dunque, in vista di gara-5, in diretta questa notte alle 4:00 su Sky Sport NBA e in replica con telecronaca in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, sullo stesso canale, a partire dalle 11:00. La partità sarà sin da subito disponibile anche OnDemand.