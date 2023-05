Stanotte Warriors-Lakers gara-5 alle 4 su Sky

Dopo le due vittorie in casa, i Los Angeles Lakers hanno la possibilità di chiudere i conti al Chase Center, dove però i Golden State Warriors hanno un eccellente record in questa stagione. I campioni in carica sono chiamati a una risposta d’orgoglio, in particolare con un Jordan Poole apparso sempre più lontano dal resto della squadra. Stanotte gara-5 è in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW a partire dalle 4 con commento originale e in replica con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Zero punti. Zero canestri su quattro tentativi. Tre rimbalzi. Due assist. Due palle perse. Meno 6 di plus-minus in 10 minuti e 24 secondi in cui a malapena ci si è accorti di lui. Jordan Poole in gara-4 è stato l’ombra del giocatore ammirato negli ultimi due anni ai Golden State Warriors , disputando la sua peggior partita in una post-season già di per sé piuttosto dimenticabile. Ancora peggio, dopo la sconfitta in casa dei Lakers il teorico sesto uomo dei campioni in carica — rinnovato con un quadriennale da 123 milioni di dollari solo lo scorso ottobre — è sembrato distaccato da compagni e coaching staff, perso nei suoi pensieri dopo una gara in cui non ha visto il campo nel quarto periodo , nel quale coach Steve Kerr gli ha preferito sia Gary Payton II (partito titolare al suo posto) che Moses Moody (il giocatore più utilizzato dalla partita con 19 minuti). Comprensibilmente Poole aveva ben poca voglia di parlare con i giornalisti, limitandosi a poche frasi di circostanza sulla gara-5 in arrivo e sulla mancanza di "opportunità" avute nella partita , ma è chiaro che da uno come lui — per di più pagato come lui — ci si aspetti tutt’altro impatto, altrimenti gara-5 potrebbe anche essere l’ultima gara che disputa al Chase Center da giocatore di Golden State .

Ci si gioca la dinastia: stanotte alle 4 si torna in campo al Chase Center

È innegabile infatti che la dinastia Warriors si trovi davanti a un bivio: perdere stanotte vorrebbe dire mettere fine ai Golden State Warriors per come li conosciamo, visto il più che probabile addio del capo della dirigenza Bob Myers (in scadenza di contratto) e i futuri incerti di due fondatori della dinastia come Draymond Green (che ha una player option per il prossimo anno) e Klay Thompson (in scadenza nel 2024 e a caccia di un’estensione), oltre al fatto che il monte salari di questa squadra è insostenibile sul lungo periodo. Rimandare il più in là possibile certe discussioni è però l’obiettivo che si sono dati Steph Curry e compagni: vincere gara-5, compiere un’impresa in gara-6 a Los Angeles (dove i Lakers finora non hanno ancora perso ai playoff) e quindi tornare davanti al proprio pubblico per gara-7 è l’unica strada percorribile per non uscire fuori subito. Il primo passo comincia stanotte: gara-5 è in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW a partire dalle 4.00 con commento originale e in replica con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina nella giornata di giovedì, disponibile anche on demand per godertela quando più sei comodo.