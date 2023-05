Se Nuggets, Lakers e Heat possono godersi qualche giorno di riposo prima di cominciare le finali di conference, manca un'ultima squadra per completare il quartetto finale dei playoff NBA. I Philadelphia 76ers in gara-6 hanno sprecato il match point in casa per chiudere la serie e volare in finale di conference a Est, con la serie che si deciderà quindi in un'attesissima gara-7 a Boston, con i Celtics carichi dopo il successo in trasferta e forti del fatto di giocarsi la partita decisiva davanti al proprio - caldissimo - pubblico. Ma va ricordato che sono già arrivate due inattese sconfitte al TD Garden nella serie contro Embiid e compagni. Coach Mazzulla spera di ripartire dal Jayson Tatum trascinante visto nell'ultimo quarto a Phila e non da quello impalpabile dei primi tre quarti di gara-6. Il leader dei Celtics ha chiuso l'ultima partita con 19 punti, 16 dei quali segnati però nel quarto decisivo, nel quale è risultato immarcabile per la difesa dei Sixers. Dall'altra parte Doc Rivers punta ovviamente sul fresco MVP Joel Embiid (26 punti e 10 rimbalzi in gara-6), e spera di ritrovare il James Harden devastante di gara-4, chiusa con 42 punti, 9 assist e 8 rimbalzi. Nell'ultima partita il Barba ha rallentato, contribuendo alla sconfitta dei suoi, anche perché dall'altra parte si è visto un Marcus Smart solidissimo da 22 punti. Vedremo quali saranno gli adattamenti dei due allenatori per la partita decisiva, che potrete seguire in diretta domenica alle 21.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e su NOW e in live streaming eccezionalmente aperto a tutti sul sito di SkySport, con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Ad attendere la vincente nella finale della Eastern Conference ci sono i sorprendenti Miami Heat di Jimmy Butler, che hanno battuto New York 4-2