Celtics-76ers gara-7 in LIVE STREAMING dalle 21.30

Boston contro Philadelphia è la vera classicissima dei playoff NBA, anche più di Celtics contro Lakers: con quella che si concluderà stasera infatti sono ben 22 le occasioni in cui i Celtics e i Sixers si sono affrontati in post-season, più di qualsiasi altra rivalità nella storia della lega. E questo è solo uno dei tanti motivi per non perdersi assolutamente la gara-7 del TD Garden che comincerà alle 21.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Un modo eccezionale per concludere la stagione degli NBA Sundays, gli appuntamenti con la pallacanestro NBA in prima serata italiana la domenica sera, che tante soddisfazioni hanno regalato agli appassionati negli ultimi anni.