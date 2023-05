Draymond Green: "La nostra dinastia non è finita"

Per tutta la stagione è sembrato che il futuro di Draymond Green potesse essere lontano dai Golden State Warriors, ma più passa il tempo e più pare che il numero 23 possa restare di nuovo sulla Baia. Green ha una player option da 27 milioni da esercitare per la prossima stagione, e lui stesso sia dopo l’eliminazione in gara-6 per mano dei Los Angeles Lakers ("Voglio rimanere un Warrior per tutta la vita e continuare a giocarmela coi miei ragazzi", intesi come Steph Curry e Klay Thompson) che nel suo podcast ha espresso gli stessi concetti. "Un sacco di gente dice che la dinastia degli Warriors è finita, ma sono le stesse persone che dicevano che fosse finita nel 2019 quando se ne è andato Kevin Durant. Ma non è così" ha detto Green. "Quattro anni dopo dicono ancora che sia finita. Benissimo. Si sono sempre sbagliati. Sono le stesse persone che dicevano che non ce l’avrei fatta nella NBA. Le stesse persone che dicevano che ‘Una squadra che tira dal palleggio non può vincere il titolo’. Sono quelle persone lì. Prestate attenzione a chi dice certe cose: non hanno mai fatto parte di una dinastia. Avete mai visto il grande Shaquille O’Neal, il mio giocatore preferito da ragazzino, dire 'Oh, è finita'? No. E sapete perché? Perché lui lo capisce".