Tatum, dopo i 51 un ultimo quarto da zero tiri

Associare un dato statistico come zero tiri tentati in un quarto a un giocatore come Jayson Tatum fa sempre rumore. A maggior ragione se parliamo di playoff, se parliamo di quarto periodo, se parliamo di momenti chiave. Eppure è proprio così che è partita la sfida con i Miami Heat per il trono dell'Est. Questa è la quinta volta in cui Jayson Tatum disputa un quarto senza prendersi tiri nella sua carriera di postseason, ma è la prima volta che capita quest'anno. In questo caso zero tiri tentati pesano ancora di più perché è un numero legato all'ultimo parziale, quello decisivo, e non solo: nel terzo quarto Tatum ha tirato solo quattro volte. Dati inquietanti per il secondo tempo di una superstar in grado di segnare 51 punti in una gara-7 di playoff solo pochi giorni prima. La sconfitta dei Celtics in gara-1 non proviene esclusivamente dalla prestazione del numero 0 di Boston, ma numeri alla mano ha certamente avuto un peso notevole nell'economia della partita. Non solo per non essersi preso la responsabilità di un singolo tiro nell'ultimo parziale, ma per aver commesso due errori madornali nel momento chiave del match. A poco più di tre minuti dalla sirena finale i Celtics erano riusciti a ricucire lo svantaggio e si erano portati a sole cinque lunghezze (114-109). Fallo su Brogdon che va in lunetta: 1 su 2. Dall'altra parte pasticcio della difesa che prima chiude bene su Butler, poi gli concede lo spiraglio per servire Caleb Martin che non sbaglia dall'arco. L'azione successiva palla in mano a Boston ma Tatum vanifica tutto commettendo una violazione di passi. Miami sbaglia il tiro del possesso successivo, palla di nuovo in mano a Tatum dop oun rimbalzo offensivo, esitazione sulla finta per far saltare il difensore e ancora passi. Jimmy Butler infila quindi la tripla del +10 a un minuto dalla fine e ipoteca gara-1. Questa è la quarta sconfitta casalinga in questi playoff per i Boston Celtics, anche contro Philadelphia erano partiti così e finora hanno sempre trovato il modo per rimontare. La realtà però è che già gara-2 sarà decisiva per capire come verrà indirizzata questa serie.