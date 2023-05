Boston-Miami gara-2 stanotte alle 2.30 su Sky

Secondo un vecchio adagio reso popolare da Pat Riley, una serie di playoff non inizia fino a quando una delle due squadre non vince in trasferta. Se davvero è così, allora ai suoi Miami Heat davvero non piace rimanere con le mani in mano, visto che per la terza volta in altrettante serie sono riusciti a vincere gara-1 in trasferta. Dopo aver sbancato Milwaukee e New York nelle serie precedenti, due giorni fa è toccato anche al TD Garden di Boston, tramortito dall’ennesima prestazione mostruosa da 35 punti di Jimmy Butler e da un attacco equilibratissimo con altri cinque giocatori a quota 15, complice un’ottima serata al tiro perimetrale. Ma i Boston Celtics non possono permettersi di derubricare gara-1 a una semplice “serata no” se non vogliono correre il rischio di sottovalutare una squadra che, pur partendo con la testa di serie numero 8, sta facendo penare chiunque le sia capitata sotto tiro. Jayson Tatum e Jaylen Brown allora dovranno guidare la squadra col miglior record a Est a una vittoria per pareggiare i conti nella serie: l’appuntamento è fissato per le 2.30 di questa notte in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.