L'All-Star Game sta perdendo di appeal, si dice spesso, e anche agli uffici della lega l'argomento è di attualità. Tanto che - secondo quanto riportato da Shams Charania su The Athletic - la NBA starebbe pensando di reintrodurre il formato della sfida Est contro Ovest, abbandonando quello delle squadre formate dai due capitani adottato a partire dal 2018. Tradizionalmente la partita delle stelle ha sempre messo di fronte i migliori giocatori della Eastern Conference a quelli della Western Conference, ma negli anni più recenti si è provato a metter mano alla formula per generare interesse attorno a una gara di esibizione che è sembrata perdere un po' del suo fascino. Del 2018 quindi l'idea che i due giocatori (uno per conference) con il maggior numero di voti popolari raccolti sarebbero diventati i capitani delle squadre, da loro selezionate. Inizialmente il processo di scelta era stato pensato come un momento a parte, programmato alcuni giorni prima della sfida domenicale a beneficio della tv, mentre a febbraio per la prima volta è stato condotto direttamente sul campo (come accade sui playground), pochi minuti prima della palla a due, dai due capitani. Dal 2020, inoltre, la NBA ha adottato il cosiddetto Elam Ending: non è il cronometro a sancire la fine della gara ma il raggiungimento di un punteggio prefissato ("chi arriva prima a..."). Piccole modifiche pensate per dare una nuova veste alla partita delle stelle: ora il "nuovo" potrebbe essere il "vecchio", col ritorno al passato. Di nuovo Est contro Ovest, come vuole la tradizione? Il prossimo appuntamento è a Indianapolis, nel febbraio 2024: si va verso il cambiamento.