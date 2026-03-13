I Miami Heat sono tornati in campo nella notte, battendo i Milwaukee Bucks per 112-105 e allungando a 7 la loro striscia di vittorie consecutive. Si trattava però anche della prima partita di Bam Adebayo dopo gli storici 83 punti della gara contro Washington che hanno fatto discutere moltissimo, specialmente sui social ma non solo, per quanto successo negli ultimi 5 minuti di partita in cui gli Heat hanno giocato per permettere ad Adebayo di segnare il maggior numero di punti. Prima del match di stanotte, coach Erik Spoelstra ha usato parole chiarissime per rispondere a chi ha criticato questo atteggiamento: "Non chiederò scusa a nessuno per nessun motivo. Punto e basta. Quando si ha un momento del genere, bisogna andare a prenderselo [Spoelstra ha usato le parole latine "carpe diem", ndr] ed è stato emozionante. Sono onorato che ci sia stato permesso di esserne parte. Era una partita di un martedì sera contro una squadra che non sta giocando per niente e la cui organizzazione sta cercando di perdere. Ma abbiamo già perso partite del genere in passato. Ho detto io a Bam, il nostro miglior giocatore e capitano, di essere focalizzato e pronto. E lo è stato. Ho visto gente dire che bisogna essere dei puristi: io sono un darwinista di questa lega. Per me si può fare quello che si vuole. Ma non bisogna togliere niente alla nostra organizzazione, a quello che proviamo per Bam e a quanto sia stata speciale quella sera. I tifosi erano elettrizzati. È stata una nottata magica apparsa dal nulla".