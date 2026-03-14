Quando sul parquet ci sono loro, Luka Doncic e Nikola Jokic, lo spettacolo è assicurato. E le stelle in campo questa notte alla Crypto.com Arena saranno poi molte altre, a partire da LeBron James per finire con un Jamal Murray sempre più decisivo, tutte impegnate in uno scontro diretto dall’importanza cruciale in vista dei playoff. Diretta dalla 1.30 con commento originale e poi in replica domani con telecronaca di Davide Fumagalli e Matteo Soragna domenica 15 marzo su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

A dieci giorni di distanza dalla vittoria casalinga di Denver, Nuggets e Lakers tornano ad affrontarsi a campi invertiti. Quella tra le due squadre negli ultimi anni è diventata una vera e propria rivalità e, ancora di più, lo scontro diretto in programma questa notte alla Crypto.com Arena rischia di pesare e non poco nella corsa al miglior piazzamento in vista dei playoff. A Ovest, infatti, se le prime due posizioni sembrano ormai in mano a Thunder e Spurs, dal 3° al 6° posto è prevedibile che si scatenerà una vera e propria bagarre che oltre a Lakers e Nuggets dovrebbe coinvolgere anche Houston e Minnesota. Al momento i gialloviola hanno una sconfitta in meno rispetto a Denver, ma l’ultima manciata di regular season può rimettere mano a equilibri che in quella zona di classifica non sono mai sembrati definitivi. A guidare le due squadre saranno ancora una volta Luka Doncic da una parte e Nikola Jokic dall’altra, nell’ennesimo capitolo di un derby sloveno-serbo che vanta già una storia piuttosto lunga. Attorno a loro, però, ci saranno giocatori in grado di fare la differenza a loro volta come LeBron James e Austin Reaves e Jamal Murray e Aaron Gordon. L’appuntamento è per questa notte alla 1.30 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con commento originale e poi in replica domani domenica 15 marzo alle 11 e alle 17.30 sempre su Sky Sport e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Matteo Soragna.