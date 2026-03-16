Nella notte i Sixers hanno battuto Portland nonostante le tante assenze per infortunio, tra cui spiccava ancora una volta quella di Joel Embiid. Il camerunese, che in questa stagione ha giocato solo 33 delle 68 partite disputate da Philadelphia, ha così tagliato un traguardo impressionante: il 50% di assenze in carriera. E l’ex MVP, che proprio oggi compie 32 anni, porta con sé anche incognite importanti rispetto al suo futuro in NBA

Il conteggio degli assenti in casa Sixers era di quelli importanti, ma contro Portland ai ragazzi di coach Nick Nurse è riuscito comunque di vincere e quindi di tenersi in corsa per quel 6° posto a Est che darebbe la certezza di andare ai playoff. Di certezze, d’altronde, a Philadelphia in questa stagione non ne hanno avute molte, ma su una possono ormai tristemente contare: il precario stato di salute di Joel Embiid . Quella contro i Blazers è stata infatti la 35^ partita saltata dal camerunese in regular season , dove è sceso in campo per 33 gare . Attualmente ai box per un problema muscolare, Embiid sarebbe tornato ad allenarsi in gruppo nei giorni scorsi, ma le tempistiche del suo rientro non sono chiare . E, proprio nel giorno in cui compie 32 anni , l’ ex MVP taglia un traguardo che purtroppo la dice lunga su una fragilità fisica ormai a tutti gli effetti cronica .

Un Embiid al 50% in carriera

Con l’assenza nella partita della notte, Embiid ha di fatto raggiunto la parità perfetta tra gare di regular season giocate e saltate nel corso della sua carriera: 485 a 485. Scelto al Draft del 2014, il centro dei Sixers ha saltato di netto le sue prime due stagioni in NBA per un problema al piede destro che richiedeva ben due interventi chirurgici a distanza di un anno uno dall’altro. Da lì in poi, nelle 9 stagioni effettive che ha alle spalle, Embiid ha superato la soglia delle 65 partite disputate, ora come ora dato minimo stabilito dalla NBA per concorrere ai premi individuali e per l’elezione nei quintetti All-NBA e All-Defensive, per due sole volte e nella regular season 2024-25 è sceso in campo per 19 partite, minimo storico se non si considerano le prime due annate trascorse interamente ai box. Ora, a 32 anni e con un contratto che nell’arco delle prossime tre stagioni gli frutterà poco meno di 200 milioni di dollari complessivi, mai come prima il suo futuro appare incerto e quel record negativo da 50% di presenze pare passibile di un ulteriore ritocco verso il basso.