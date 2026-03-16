Se ne è parlato per anni, ma ora la possibilità sembra più concreta che mai: secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, la prossima settimana la NBA terrà i primi passi ufficiali di un percorso di espansione che porterà ad avere due nuove franchigie esclusivamente a Las Vegas e a Seattle, con l’obiettivo di ampliarsi così a 32 squadre tra due anni da oggi, cioè a partire dalla stagione 2028-29. Il prossimo 24-25 marzo, in occasione del Board of Governors (la riunione di tutti e 30 i proprietari della NBA), si terrà il primo voto per esplorare il processo di acquisto delle due nuove squadre in Nevada e nello stato di Washington, con una valutazione tra i 7 e i 10 miliardi di dollari ciascuna (ricordiamo che i Los Angeles Lakers sono stati venduti appena un anno fa per la quotazione record di 10 miliardi). Dopo questo primo votazione, dovrebbe esserci un altro voto finale nel corso di quest’anno per completare le transazioni: in entrambi i casi saranno necessari 23 voti favorevoli su 30 tra i proprietari della lega, anche se le fonti interpellate da ESPN si sono dette ottimiste affinché il processo vada a compimento, facendo salire così le squadre NBA da 30 a 32 con una ridistribuzione delle franchigie tra Eastern e Western Conference, con Minnesota o Memphis destinate a passare ad Est per fare spazio alle due nuove arrivate a Ovest.