Last 2 Minute Report: nessun errore nel finale

Con il suo consueto report degli ultimi due minuti della partita, la NBA ha evidenziato come non ci siano stati errori arbitrali sul fallo di Al Horford su Jimmy Butler a 3 secondi dalla fine, riportando invece due non fischi andati contro i Boston Celtics sui 32 eventi analizzati

Nonostante le tante polemiche (quasi esclusivamente online), secondo la NBA non ci sono stati errori arbitrali sull’episodio più controverso di gara-6 tra Miami e Boston di ieri, quello che ha visto Al Horford commettere fallo su Jimmy Butler a 3 secondi dalla fine della partita e sul quale Joe Mazzulla ha chiamato il challenge. Innanzitutto una precisazione: gli arbitri sarebbero comunque andati al replay per determinare la posizione dei piedi di Butler al momento del fallo, quindi in ogni caso Miami avrebbe avuto tre tiri liberi invece dei due segnalati inizialmente; quello che il challenge ha fatto è stato permettere agli arbitri di rivedere l’intera azione, determinando i 3 secondi rimanenti sul cronometro invece dei 2.1 segnalati in campo come sarebbe stato altrimenti senza il challenge. Secondi che, come sappiamo, sono stati cruciali per permettere a Derrick White di segnare il canestro della vittoria a 2 decimi di secondo dalla fine della partita. L’altro dibattito attorno all’azione, ovvero se Butler abbia commesso una violazione di doppio palleggio, è stata invece confermata come un corretto non fischio dal report della NBA, sostenendo che Butler perde il controllo del pallone quando chiude il palleggio, poi lo recupera e legalmente tenta un tiro”.