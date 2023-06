A 38 anni, dopo più di tre lustri nella NBA, 12 convocazioni all'All-Star e gli ultimi tre anni a Phoenix, con una finale NBA raggiunta, Chris Paul viene a sapere di essere ceduto da un SMS di suo figlio, Chris II, di 14 anni - che il veterano NBA riceve mentre è in aereo per andare a New York a registrare una trasmissione tv. "È dura - non nasconde - anche se sai che fa parte del business e nessuno ti deve niente", dice. Però poi aggiunge: "Ho realizzato che evidentemente Mat (Ishbia) e Isiah (Thomas) volevano prendere una direzione diversa". Ed è proprio quest'ultima affermazione - ribadita poi una seconda volta in un'intervista al New York Times - che ha catturato l'attenzione di molti. Se Mat Ishbia infatti è il nuovo proprietario dei Phoenix Suns, Isiah Thomas non ricopre ai Suns nessun incarico ufficiale, ma è spesso a bordocampo invitato proprio dal n°1 della franchigia. Che, da parte sua, ha sempre negato di far affidamento sulla conoscenza e sull'esperienza dell'ex campione NBA con i Pistons nella sua (neonata) gestione dei Suns - cosa che oggi appare contraddetta dalle parole di Paul. Che poi svela: "Avevo parlato il giorno prima con James Jones [il GM della squadra, ndr]. Sono rimasto davvero sorpreso", insiste.