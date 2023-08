La genetica non si rivela sempre una scienza esatta e la trasmissione del corredo cromosomico è spesso imperfetta. Nel caso di Jaxon Richardson, però, le caratteristiche del padre sembrano essere state trasmesse al figlio in maniera lampante. Jason Richardson, lunga carriera in giro per l'NBA iniziata nel 2001 a Golden State e chiusa nel 2015 a Philadelphia, è noto soprattutto per aver vinto la gara delle schiacciate dell'All Star Game per due anni consecutivi tra il 2002 e il 2003. E ora Jaxon, suo secondogenito, pare avviato a sguire le tracce paterne. In allenamento Jaxon ha infatti messo in mostra mezzi atletici fuori dall'ordinario, realizzando una schiacciata che poco o nulla ha da invidiare a quelle che si vedono durante l'annuale Slam Dunk Contest. A soli 15 anni sfiora i due metri, di fatto avendo già superato il padre in altezza, gioca attualmente nella Bishop Gorman, squadra del liceo che frequenta a Las Vegas, città in cui è nato e cresciuto. Considerata l'età e le regole in essere, Jaxon Richardson non potrà calcare i parquet della NBA prima del 2027, ma nel frattempo, almeno dal punto di vista dell'atletismo, dà l'impressione di essere già pronto a sfidare colleghi ben più maturi.