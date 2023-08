Mancano pochi giorni all'ingresso di Dwyane Wade nella Basketball Hall of Fame di Springfield, previsto per il prossimo 12 agosto, e in vista dell'importante celebrazione Pat Riley non ha voluto far mancare la sua voce. Se è infatti vero che Wade ha scelto Allen Iverson per introdurlo durante la cerimonia, il presidente degli Heat ha comunque deciso di indire una conferenza stampa dedicata a quello che lo stesso Riley non ha esitato a definire "Il più grande giocatore ad aver mai vestito la maglia dei Miami Heat". Riley ha poi subito precisato: "Non si tratta di certo di un insulto a LeBron James, che è stato una parte fondamentale della nostra storia. LeBron, però, si è fermato qui per soli quattro anni mentre la longevità di Wade a Miami in questo caso fa la differenza".