Più di vent'anni in NBA, un titolo vinto, un premio di MVP della regular season e uno di MVP delle Finals, un numero infinito di canestri segnati con la maglia dei Dallas Mavericks. Eppure, Dirk Nowitzki verrà ricordato prima di tutto per l'iconico tiro su una gamba sola cadendo indietro. Una specialità mai vista prima e di cui ora il tedesco, in occasione del suo ingresso nella Hall of Fame, racconta le origini (e aggiunge un aneddoto divertente di quando era un rookie)

Storie divertenti di Dirk da rookie

Dopo aver raccontato così, senza mai smettere di firmare autografi, il tiro che gli ha fatto segnare 35.223 punti in NBA, Nowitzki, intervistato da Rachel Nichols, è tornato invece su un aneddoto già accennato ai margini della cerimonia di ritiro della sua maglia numero 41 a Dallas. La prima stagione in NBA del tedesco non è stata facile, e lui stesso non era sicuro di riuscire a costruirsi una carriera negli Stati Uniti. Così, anziché comprarsi una automobile, il giovane Dirk ne affittava una. Poco abituato al caldo asfissiante che colpisce il Texas nei mesi tra la primavera e l'estate, Nowitzki si presentava agli allenamenti già sudato, tra lo stupore dei compagni. "Che ti succede? Mi domandavano i miei compagni americani" racconta Dirk, "e io rispondevo che faceva caldissimo e perciò nel tragitto tra casa e la palestra sudavo già". La replica dei compagni, "Non sai che esiste una cosa chiamata aria condizionata?", lasciava interdetto Nowitzki. "Non avevo idea di cosa fosse, sai in Germania non arriva a far così caldo nemmeno d'estate" prova ora a giustificarsi Dirk, che di automobili made in U.S.A. ne ha comprate parecchie negli anni successivi, imparando anche a usare l'aria condizionata quando serve. Oltre che a segnare a ripetizione su ogni campo della NBA.