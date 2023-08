Così come al suo recente ritiro della maglia (la n°16 gialloviola dei Lakers), anche per l'ingresso nella Hall of Fame Pau Gasol ha voluto accanto a se Vanessa Bryant, la moglie di Kobe. Un campione di stampo europoe come Toni Kukoc e una leggenda Lakers come Kareem Abdul-Jabbar a presentarlo sul podio, ma Vanessa tra il pubblico, sempre. Perché il campione catalano - così come aveva fatto al ritiro della maglia - non perde occasione per mantenere sempre vivo il ricordo del "Black Mamba", "l'uomo che più di tutti ha eleveto il mio gioco", ha ricordato ancora una volta. Stavolta svelando anche un simpatico aneddoto del suo arrivo ai Lakers: "Ero appena stato scambiato da Memphis, dovevo raggiungere la squadra in trasferta, a Washington", racconta Gasol. "E Kobe mi chiama e mi dice: 'Fammi sapere quando arrivi, che vengo a salutarti'. Gli faccio presente che sarebbe stato tardi, dopo l'una di notte: 'Vengo lo stesso, nessun problema'. Avevamo una partita a mezzogiorno, il giorno dopo, ma lui voleva che il suo messaggio arrivasse subito: 'Benvenuto in squadra. Sono felice che tu sia qui. Ora vinciamo il titolo assieme. Buonanotte'. Così. Subito. Diretto. Non ha perso tempo", conclude divertito Gasol.