Ainge: "Stavo per portare Butler a Boston..."

Nei diciotto anni che Danny Ainge ha trascorso dietro alla scrivania dei Boston Celtics, sono molte le mosse di mercato che l'hanno visto protagonista. Scambi che hanno portato al titolo, come quelli dell'estate 2007 con gli arrivi di Kevin Garnett e Ray Allen, o che hanno accelerato una ricostruzione per certi versi inaspettata, come la celeberrima trade con i Brooklyn Nets che spediva lo stesso Garnett e il capitano della squadra Paul Pierce a New York in cambio di un eccellente tesoretto di scelte. Ad Ainge, di certo, non è mai mancato il coraggio, prima come giocatore e poi come dirigente, anzi. Le sue decisioni hanno spesso spiazzato addetti ai lavori e tifosi, portando ad esiti alterni. E, com'è inevitabile per chi come Ainge vanta una carriera più che ventennale da general manager o presidente di una franchigia NBA, i colpi di genio compensano i passaggi a vuoto. Più che gli scambi andati in porto, di cui si sa più o meno tutto, a scatenare la curiosità sono spesso quelli che, per qualche motivo, non si sono materializzati. E anche in questa categoria Ainge ha parecchi precedenti, di cui uno particolarmente clamoroso.