La storia della NBA è piena di snodi cruciali, momenti che hanno segnato il destino di una squadra, un giocatore e spesso di tutta la lega. Tra questi c'è senz'altro l'estate del 2010, quella passata alla storia per "The Decision" e il formarsi dei big three, LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh, a Miami. Con le tre stelle riunitesi a South Beach, gli Heat hanno disputato quattro finali consecutive, vincendo due titoli. Le cose, però, avrebbero potuto andare diversamente. A quanto pare, infatti, a coltivare il sogno di mettere una a fianco all'atro le tre stelle non era il solo Pat Riley. Un'altra squadra della Eastern Conference, rivale storica di Miami, avrebbe fatto più di un tentativo per portarsi a casa James, Wade e Bosh in un solo colpo. A separare quel sogno dalla realtà, parrebbe essere stato uno scambio non andato in porto.