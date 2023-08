Al torneo estivo "The CrawsOver", che si tiene nella palestra della Pacific University a Seattle, è arrivato il momento di fare sul serio. Con l'inizio della fase playoff è quindi sceso direttamente in campo l'organizzatore da cui il torneo prende anche il nome. E Jamal Crawford, 21 stagioni e 20.479 punti segnati in NBA, ha confermato di non aver perso l'abitudine a fare canestro. Nonostante i suoi 43 anni compiuti, l'ex Clippers e Knicks ha chiuso la sua partita con 51 punti, 11 assist e la vittoria del suo Dream Team contro i PNW Rain. L'edizione 2023 di "The CrawsOver" aveva già vissuto grandi prestazioni, come quella da 83 punti di MarJon Beauchamp dei Milwaukee Bucks, record assoluto del torneo, o i 60 dell'ala dei Golden State Warriors Jonathan Kuminga, oltre che della presenza di altri giocatori di ieri e di oggi come Isaiah Thomas e Gary Payton II. Quanto all'organizzatore, sabato prossimo lo attende la semifinale di "The CrawsOver" e c'è da scommettere che lui, ancora una volta, si farà trovare pronto.