Nei piani iniziali di coach Steve Kerr, la stella dei Minnesota Timberwolves sarebbe dovuta partire dalla panchina. Edwards, però, non era convinto dell'idea e a suon di prestazioni eccezionali si è conquistato il posto in quintetto e il ruolo dei uomo simbolo della squadra. Ora è atteso insieme ai compagni di Team USA per il debutto mondiale domani 26 agosto alle 14:40 contro la Nuova Zelanda. Diretta su Sky Sport e Now Tv

Quando è diventato per la prima volta capo allenatore, nell'estate del 2014 a Golden State, Steve Kerr si è trovato subito di fronte a un compito difficile: convincere Andre Iguodala, una delle stelle della squadra e titolare inamovibile fin dal suo ingresso in NBA dieci anni prima, a entrare dalla panchina. La missione, allora, andava a buon fine, costituendo poi una delle premesse per la realizzazione della dinastia Warriors. Per Kerr, la scena potrebbe ripetersi a breve con protagonista Chris Paul, altro veterano a cui il coach dovrà chiedere di rinunciare al posto in quintetto. E Kerr, in attesa di capire come andrà con Paul, ha provato a fare la stessa cosa anche nelle vesti di coach di Team USA. Prima dell'inizio della fase di preparazione in vista dei Mondiali, infatti, Kerr avrebbe chiamato Anthony Edwards, stella di Minnesota in portentosa ascesa, comunicandogli la sua intenzione di utilizzarlo come sesto uomo. La storia, da fine luglio a oggi, è andata in maniera decisamente diversa e la risposta fornita allora dal giocatore dice molto di Edwards e della fiducia nutrita nei propri mezzi.