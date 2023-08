Dopo aver maltrattato la Francia nel debutto alla FIBA World Cup 2023, il Canada passeggia sul Libano e solidifica il suo status di pretendente alla vittoria finale. I ragazzi allenati da Jordi Fernandez hanno dominato fin dalla palla a due iniziale, assicurandosi subito un cospicuo vantaggio e riservando la seconda parte di gara ad azioni dall'alto tasso di spettacolarità. I canadesi, oltre a stabilire il record di assist di squadra nella storia dei Mondiali (44), mandando ben nove giocatori in doppia cifra per punti segnati, hanno messo in mostra dei talenti individuali davvero eccezionali. Il migliore in campo è stato R.J. Barrett, per l'ala dei New York Knicks 17 punti in 20 minuti trascorsi sul parquet. Una prestazione maiuscola, suggellata dalla strepitosa schiacciata in contropiede che a metà del 3° quarto portava anvanti i suoi di addirittura 50 punti sul 33-83. La "Windmill", numero inventato da Dominique Wilkins e poi perfezionato e reso celebre da Vince Carter, giocatore con qualche merito nell'esplosione di popolarità vissuta dal basket in Canada negli ultimi quindici anni, ha fatto letteralmente saltare in piedi gli spettatori presenti alla Indonesia Arena di Jakarta. Il Canada tornerà ora in campo martedì 29 agosto alle 15:30 per affrontare la Lettonia, diretta su Sky Sport e Now Tv.