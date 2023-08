La FIBA World Cup 2023 si era fatta sorprendentemente in salita per la Germania dopo l'infortunio occorso a Franz Wagner nell'esordio vittorioso contro il Giappone. Nella seconda sfida del girone E, inoltre, ad attendere i tedeschi c'era la lanciatissima Australia, tra le candidate più forti ad arrivare in fondo al torneo. E la partita non ha deluso le attese, con il punteggio sempre in equilibrio e la vittoria in volata della Germania per 85-82. Al centro dell'attenzione c'è stato il duello tra i due playmaker veterani della NBA: Patty Mills è stato il migliore degli australiani con 21 punti, 5 rimbalzi e 6 assist, ma a prendersi davvero la scena è stato Dennis Schroeder. Il giocatore, da poco passato ai Toronto Raptors, ha guidato i suoi con 30 punti e 8 assist, segnando di fatto tutti i canestri decisivi nel finale e risultando infallibile anche dalla lunetta. Si tratta di una vittoria pesante per la Germania, che così mette le mani sul primo posto nel girone, trampolino di lancio ideale per la seconda fase dei Mondiali.