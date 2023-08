L'edizione 2023 di "The CrawsOver", torneo organizzato dall'ex NBA Jamal Crawford nella natia Seattle, aveva già regalato diverse prestazioni eccezionali. Crawford stesso era stato autore di una grande gara, così come la giovane stella dei Toronto Raptors Scottie Barnes. E la finale del torneo, disputata ieri, non è stata da meno. Il grande protagonista della serata è stato Iasiah Thomas, habitué di "The CrawsOver" e anche lui originario della zona di Seattle. L'ex Celtics e Lakers, dodici stagioni in NBA ma attualmente senza squadra, ha trascinato i suoi Washington's Finest alla vittoria contro i Real Ballers. Per Thomas 51 punti, 10 assist e una sequela di azioni spettacolari che hanno entusiasmato il pubblico sugli spalti. L'ultima esperienza di Thomas in NBA risale al marzo del 2022, con la maglia degli Charlotte Hornets. In assenza di offerte concrete, dopo aver saltato in toto la stagione 2022-23, il playmaker due volte All Star tra il 2016 e il 2017 continua a sperare e attende la chiamata di una squadra.