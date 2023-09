Il Sud Sudan ha fatto la storia: alla sua prima partecipazione ai Mondiali, la squadra della federazione nata solamente un decennio fa è riuscita a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi come squadra africana meglio piazzata in classifica, approfittando del ko dell’Egitto contro la Nuova Zelanda. Un risultato straordinario per uno degli stati più poveri al mondo e ottenuto grazie a uno scrupoloso lavoro di scouting da parte dell’ex All-Star NBA Luol Deng, capo della federazione e guida dell’intero movimento. A guidare le “Bright Stars” in campo è stato invece Carlik Jones, playmaker nato a Cincinnati ma naturalizzato sudanese per discendenza, assoluto mattatore delle partite giocate dalla nazionale. Nelle cinque gare disputate Jones ha chiuso con 20.4 punti di media (nono miglior realizzatore del torneo), ma è soprattutto servendo i compagni che ha fatto il vuoto, viaggiando a 10.4 assist di media (52 assist totali a fronte di sole 9 palle perse) e inanellando tre gare da 10 o più passaggi vincenti come non era mai successo nella storia della competizione. Nella partita decisiva contro l’Angola, vinta di 23 dal Sud Sudan per assicurarsi il biglietto verso Parigi, oltre a 26 punti e 7 rimbalzi Jones ha distribuito ben 15 assist, pareggiando il record in singola partita della competizione detenuto nientemeno che da Toni Kukoc nel lontano 1994 contro la Cina. Prestazioni che potrebbero valergli anche maggiore interesse in futuro, se non dalla NBA (dove comunque le sue dimensioni ridotte possono essere problematiche) quantomeno da squadre di Eurolega.