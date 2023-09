Drummond: "Merito un posto nella Hall of Fame"

I giocatori NBA, si sa, hanno grande fiducia nei propri mezzi, un requisito fondamentale per poter resistere a lungo in una lega che non aspetta nessuno. A volte, però, tale fiducia può tramutarsi in arroganza, o quantomeno in una mancanza di prospettiva: per questo le ultime parole di Andre Drummond hanno fatto particolarmente rumore, specie per un giocatore che sembra ben lontano dai suoi fasti migliori pur avendo appena compiuto 30 anni. Intervenuto nel podcast The Comfortable Pod, però, Drummond ha difeso a spada tratta la sua carriera, prenotando addirittura un posto a Springfield. "Ero uno di quelli che giocava 40 e più minuti. Sono stato una stella — ho fatto l’All-Star Game, sono stato nominato per i quintetti All-NBA, tutte quelle cose. Sono un candidato per la Hall of Fame, e sono il miglior rimbalzista di sempre. Ho fatto grandi cose nella mia carriera" ha detto. "Anzi, sono abbastanza sicuro di essere nella top-20 per poter entrare nella Hall of Fame, perciò ho grandi possibilità di riuscirci”.