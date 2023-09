Un veterano nonostante tutto

Dennis Schroeder ha ormai alle spalle dieci stagioni in NBA ma, per motivi a volte di difficile comprensione, non viene quasi mai ritenuto un veterano. Sarà per l'età tutto sommato giovane, Schroeder sta per compiere trent'anni il prossimo 15 settembre, o forse perché nelle quattro squadre in cui ha militato fin qui non è mai riuscito ad affermarsi in pieno. Ora, dopo aver firmato un biennale da 26 milioni di dollari con i Toronto Raptors, il playmaker tedesco sembra aver deciso di cercare quell'affermazione sfuggitagli in NBA direttamente sul palcoscenico dei Mondiali. Non ci sono infatti dubbi sul fatto che sia stato lui il leader di questa Germania fin qui pressoché perfetta. Schroeder ha viaggiato a 19,8 punti e 6,8 assist di media, risultando decisivo nelle sfide più impegnative come quella con la Slovenia (doppia doppia da 24 punti e 10 assist) e con l'Australia (30 punti e 8 assist). Ai quarti i tedeschi sono attesi dalla sorprendente Lettonia e, in attesa di capire se il più giovane e talentuoso dei fratelli Wagner sarà della partita, continueranno ad affidarsi a quello che, nel caso la Germania riuscisse ad andare a medaglia, potrebbe tranquillamente essere uno dei candidati al premio di MVP del torneo.