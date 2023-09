Al netto di qualche errore forse evitabile nella costruzione del roster, occorre ammettere che ultimamente a New Orleans non hanno potuto contare su una gran dose di fortuna. I destini dei Pelicans, si sa, dipendono in buona parte dal rientro di Zion Williamson, il cui reale stato di salute è ormai da tempo indecifrabile. E se il ritorno in campo di Williamson sembra comunque imminente, nel frattempo coach Willie Green ha dovuto incassare due infortuni che restringono non di poco le rotazioni degli esterni a sua disposizione. Prima era stato il caso di Trey Murphy III, costretto a saltare la fase di preparazione e una prima parte della regular season a causa dell'infortunio al menisco, e ora una sorte simile tocca a Jose Alvarado. A differenza del compagno di squadra, il guaio fisico procuratosi dal playmaker portoricano mentre si allenava da solo appare meno grave. La distorsione alla caviglia rimediata, però, si assomma al problema alla tibia destra che l'aveva costretto a chiudere in anticipo la scorsa stagione subito dopo la pausa per l'All Star Game. Per Alvarado, elemento importante soprattutto negli equilibri difensivi dei Pelicans, nonché beniamino dei tifosi di New Orleans, si prospetta ora uno stop che ne mette in dubbio la partecipazione al training camp della squadra.