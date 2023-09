Lillard a ruota libera: "Sono meglio di Curry"

In due lunghe interviste concesse al "It Is What It Is Show" e al podcast "Back on Figg", la stella dei Blazers ha detto di sentirsi il migliore di tutti quando scende in campo. E Lillard ha parlato a ruota libera di molti altri argomenti, tra cui la sua richiesta di lasciare Portland e andare a giocare nei Miami Heat

Mancano meno di due settimane al training camp dei Blazers che, come da consuetudine in NBA, verrà precedeuto dal media day dedicato a interviste e conferenze stampa con tutti i protagonisti a disposizione delle varie testate. Inutile nascondere che quest'anno, a Portland, la data prevista per il confronto della squadra con i media rappresenti uno snodo cruciale, essendo in qualche modo l'approdo di una lunga estate trascorsa all'insegna della saga Damian Lillard. Voci autorevoli danno in forte intensificazione le trattative che riguardano il possibile addio al playmaker e la destinazione preferita dal diretto interessato, Miami, non è un mistero da tempo. Lillard, tuttavia, sembra aver in qualche modo voluto accelerare i tempi e, in attesa di capire con che maglia si presenterà di fronte a microfoni, taccuini e telecamere a inizio ottobre, si è concesso due lunghe chiacchierate a ruota libera al "It Is What It Is Show" e al podcast "Back on Figg". La stella dei Blazers si è espressa su diversi temi, dalla polemica estiva che ha coinvolto l'oro olimpico Noah Lyles e l'NBA ("Per me i campioni NBA sono i campioni del mondo, prendi la miglior squadra della NBA e falla giocare in qualsiasi altro campionato, vincerebbe a mani basse") fino alle scelte di vita e carriera dei colleghi ("Capisco perché Kevin Durant ha fatto ciò che ha fatto, ma io non sarei mai andato agli Warriors nel 2016 perché non vorrei mai giocate al fianco di chi mi ha appena battuto").