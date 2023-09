Il giocatore e la franchigia non avrebbero trovato l'accordo per l'estensione del contratto che scadrà la prossima estate. Per Hield si aprono ora le porte verso una possibile trade, e non sembrano mancare squadre interessate a uno dei migliori tiratori da tre punti di tutta la NBA

La storia tra Buddy Hield e gli Indiana Pacers, iniziata a febbraio del 2022 con l'arrivo del giocatore all'interno dello scambio che portava Domantas Sabonis a Sacramento, sembra essere arrivata al termine. Il giocatore e la franchigia, infatti, non avrebbero trovato l'accordo per estendere il contratto che lega Hield ai Pacers e che andrà a scadere al termine della stagione 2023-24. Dal punto di vista tecnico, l'impressione è che a Indiana nel ruolo di guardia puntino molto su Bennedict Mathurin, protagonista di un'annata da rookie notevole e atteso a ulteriori, consistenti miglioramenti. Hield, di conseguenza, non rientrerebbe nei piani futuri del front office e in quelli di coach Rick Carlisle. Secondo quanto riportato da Shams Charania di "The Athletic", quindi, la dirigenza dei Pacers avrebbe iniziato a sondare il mercato alla ricerca di possibili scenari per una trade. Al netto di alcuni limiti ormai evidenti, in particolare nella metà campo difensiva, Hield rimane uno dei migliori tiratori da tre di tutta la NBA, specialità in cui vanta un eccellente 40,2% complessivo nelle sue sette stagioni da professionista (42,5% nell'ultima stagione, chiusa a 16,8 punti, 5 rimbalzi e 2,8 assist di media). Nelle ultime cinque stagioni, la guardia ex Pelicans e Kings, ha realizzato 1.381 triple, primo in tutta la NBA davanti a due mostri sacri come Steph Curry (1.261) e Damian Lillard (1.118). È quindi prevedibile che Hield, già in passato molto vicino al passaggio ai Los Angeles Lakers, possa attirare l'interesse di diverse squadre alla ricerca di un realizzatore affidabile e dotato di buona esperienza.