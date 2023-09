Lo scambio che ha terremotato gli equilibri della NBA - con l'approdo di Lillard a Milwaukee, e innesti importanti nei roster di Portland (Ayton se non Holiday, provvisorio) e Phoenix (Nurkic su tutti) - ha portato con sé una domanda quasi automatica: Funzionerà? Non funzionerà? "Bisogna aspettare di vederli in campo assieme, almeno 20/25 gare, prima di poter abbozzare un giudizio e dire se potrà funzionare", sostiene Alessandro Mamoli, che invita come prima cosa a non concentrarsi solo sul nome più "grosso" dello scambio (Lillard) ma ad allargare la prospettiva: "Milwaukee ha dovuto rinunciare all'àncora difensiva della squadra, Jrue Holiday: con lui in campo l'anno scorso erano la quarta miglior efficienza difensiva della lega", fa notare, per contrapporre questo dato a quello proprio dei Blazers: "Quart'ultima invece quella di Portland con Lillard in campo", osserva, ricordando anche il dato preciso: "Subivano 117 punti su 100 possessi, anche se - riconosce - non aveva attorno il sistema difensivo dei Bucks".