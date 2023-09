Il commento di Giannis alla trade Lillard-Holiday

Giannis Antetokounmpo era stato molto chiaro: "Non firmo l’estensione di contratto se non ho la sensazione che tutti remino nella direzione di competere per vincere il titolo". Un messaggio che la dirigenza dei Milwaukee Bucks ha recepito forte e chiaro, orchestrando uno scambio a tre che li ha portati a mettere le mani su Damian Lillard. Non una trade senza conseguenze, visto che per prendere il sette volte All-Star hanno dovuto cedere un membro chiave della squadra come Jrue Holiday, amato non solo per il suo contributo in campo ma anche per quello nello spogliatoio. Ed è proprio dal punto di vista umano che Antetokounmpo parte per parlare dello scambio. "Jrue è mio fot…o fratello e lo rimarrà per il resto della vita. Amo la sua famiglia e voglio bene a lui, gli auguro solamente il meglio" ha detto Giannis a Bleacher Report. "Mi ha regalato un fot…o anello. È lui che ha fatto quella rubata chiave in gara-5 delle Finals. Sono andato tante volte in battaglia con lui. Fanc…o il basket, fanc…o i media. Quel ragazzo è mio fratello per la vita e sarà sempre così. Andrà alla grande ovunque andrà". Prima di parlare di Lillard, quindi, Antetokounmpo ha voluto ribadire la sua ammirazione per il giocatore con cui ha vinto il titolo del 2021: "È una giornata agrodolce per la città di Milwaukee. Abbiamo preso Dame che è un grande giocatore, ma abbiamo perso un grande ragazzo. Jrue ci ha portati alla terra promessa. Sono nella NBA da 10 anni, so che è un business. Ma alla fine Jrue sarà sempre mio fratello, uno dei migliori esseri umani con cui ho avuto a che fare".