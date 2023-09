"Il modo in cui è andata quest’estate dietro le quinte ha lasciato sicuramente un retrogusto amaro in bocca". Con queste parole Damian Lillard svela le sue verità a Chris Haynes, giornalista di Bleacher Report da sempre molto vicino al sette volte All-Star e autore di un lungo pezzo di retroscena su come si è deteriorato il rapporto tra il giocatore e la franchigia di cui è stato bandiera per 11 anni. E anche se lo stesso Lillard ci tiene a rimarcare che certe cose non cambiano ("Adorerò sempre questo posto, è casa mia. Continuerò a vivere qui indipendentemente da tutto"), è chiaro che c’è stato qualcosa che non ha funzionato tra le parti, tanto da richiedere a un certo punto l’intervento della NBA per sedare gli animi.

Una questione personale

Al centro dei problemi tra i Blazers e Lillard c’è non solamente la richiesta di essere ceduto, ma di non prendere in considerazione nessun’altra destinazione se non Miami. Una volontà che secondo la franchigia li ha messi in una posizione di svantaggio nelle negoziazioni per cederlo, senza poter cercare la miglior offerta possibile per Lillard ma dovendo invece gestire le dichiarazioni dell’agente del giocatore Aaron Goodwin, che ha detto chiaramente a tutte le altre 28 squadre che il suo assistito non avrebbe gradito di giocare per loro. "Volevo che tutti capissero che, sebbene Dame non avesse una ‘no-trade clause’, avrei fatto qualsiasi cosa in mio potere per controllare il mercato e aiutare il mio cliente ad andare dove voleva" le parole di Goodwin a Bleacher Report per spiegare la sua posizione.

Fatto sta che i Blazers non hanno davvero mai intavolato una trattativa con Miami: la prima richiesta, secondo diverse fonti, era addirittura di inserire Jimmy Butler o Bam Adebayo nello scambio per Lillard, quasi una provocazione nei confronti dei vice-campioni NBA che ovviamente non avrebbero mai accettato un accordo del genere. L’ultima volta che le parti si sono parlate risale addirittura alla Summer League di luglio con un contatto telefonico tra Cronin e il GM degli Heat Andy Elisburg, senza mai neanche incontrarsi di persona nonostante le richieste di Miami. Un’intransigenza anche solo a contrattare che il camp di Lillard ha interpretato come una questione personale, lasciando che le emozioni minassero sul nascere qualsiasi accordo possibile.