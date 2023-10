Boston ci prova per Holiday, ma il prezzo è alto

Definito il futuro di Damian Lillard e ancora bloccato quello di James Harden, il nome più caldo di questi giorni di mercato è quello di Jrue Holiday, sul quale tutte le contender hanno messo gli occhi. Un giocatore del genere farebbe comodo a chiunque, sia per le qualità difensive che per l’esperienza da titolo maturata a Milwaukee, e proprio per questo i Portland Trail Blazers fino a questo momento hanno mantenuto piuttosto alto il prezzo per il giocatore acquisito nel mega-scambio di Lillard. Secondo quanto riportato dal Boston Globe, tra le squadre interessate a Holiday restano anche i Boston Celtics, il cui interesse per il californiano "rimane in vita", ma con una "distanza significativa" nelle trattative con Portland. A quanto pare la franchigia dell’Oregon chiede almeno due prime scelte oppure una prima scelta e un prospetto di alto livello che abbia senso nella ricostruzione dei Blazers attorno a Scoot Henderson, ma soprattutto serve soddisfare altri requisiti: innanzitutto bisogna andare vicini a pareggiare i quasi 37 milioni previsti dal (potenziale) ultimo anno di contratto di Holiday, cifra non semplice da raggiungere per una squadra che punta al titolo senza intaccare il proprio nucleo di giocatori, e soprattutto Holiday a 33 anni di età deve gradire la destinazione, che deve consentirgli di competere per l’anello e probabilmente anche firmare un’estensione di contratto, visto che ha la possibilità di diventare free agent nel 2024 (ha una player option per il prossimo anno da 39.4 milioni di dollari). Una serie di incastri non semplicissima da trovare: oltre ai Celtics, che rimangono in corsa, anche i Los Angeles Lakers, gli L.A. Clippers, i Miami Heat, i Philadelphia 76ers e i Chicago Bulls sono state avvicinate al veterano, così come i New York Knicks e a sorpresa gli Indiana Pacers hanno quantomeno un interesse per lui. Chi la spunterà? La prossima destinazione di Holiday potrebbe spostare almeno un po’ gli equilibri per il titolo del prossimo anno.