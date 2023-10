Il tiro da tre di Damion Lee è una delle armi con cui i Phoenix Suns intendono far pagare i raddoppi sulle loro superstar, Devin Booker, Kevin Durant e ora anche Bradley Beal. Non da subito, però: dall'Arizona infatti fanno sapere che il tiratore capace di chiudere l'ultima annata con il 44.5% dall'arco (su 3.3 triple a sera) ha riportato la rottura del menisco del ginocchio destro durante gli allenamenti in preparazione del via della stagione e sarà quindi costretto ai box. Per quanto, esattamente, non si sa, ma di certo non è una buona notizia per il neo-allenatore dei Suns, Frank Vogel, che vuole testare tutti i giocatori della sua second-unit per trovare i giusti equilibri attorno alle sue superstar. Già campione NBA con Golden State nel 2022, arrivato la scorsa estate in Arizona, a luglio Lee ha rinnovato l'accordo con Phoenix firmando un biennale da 5.3 milioni di dollari.